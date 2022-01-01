Промышленное оборудование из Китая
Услуги компании
Подберем и поставим оборудование из Китая Наши специалисты в Поднебесной, имеют опыт более 10 лет, по подбору оборудования, под любые бизнес-идеи заказчика.
Консультирование по вопросам импорта товаров Специалисты компании «ОМЕГА ТРЕЙД» детально изучат интересующие Вас вопросы и дадут развернутые и понятные пояснения по ним, предложат варианты решения. Мы работаем, чтобы у Вас не было вопросов.
Поиск фабрики производителя По Вашему запросу мы проанализируем ряд производителей интересующего Вас товара на территории КНР, Вьетнама, Тайваня, Южной Кореи. Проведем анализ ценовой политики компании, выберем оптимальный вариант по ценообразованию, по Вашему запросу осуществим визи
Оптимизация Многолетний опыт работы руководства компании в различных сферах деятельности и наличие обширных связей деловых связей, позволяет провести комплексный анализ ситуации и выбрать оптимальный вариант решения поставленной клиентом задачи.
Доставка грузов: морские грузоперевозки, ж/д грузоперевозки, автомобильные грузоперевозки Мы выберем для Вас и осуществим перевозку Вашего груза наиболее оптимальным способом: морем, грузовым автотранспортом, доставим по железной дороге. Главное – мы доставим Ваш груз целым и невредимым от производителя до Вашей двери.
Сертификация товаров Мы проанализируем необходимость сертификации Вашей продукции. Проведем сравнительный анализ цен компаний, занимающихся непосредственно сертификацией продукции. Подберем оптимальную компанию с лучшей ценовой политикой и условиями выполнения работ. Мы не за
Таможенное оформление грузов Качественно и оперативно декларанты компании «ОМЕГА ТРЕЙД» произведут таможенное оформление Вашего груза, предварительно подготовив все необходимые для этого документы.
Наши преимущества
Бесплатная
консультация
Cпециалисты компании «ОМЕГА ТРЕЙД» бесплатно проведут первичную консультацию
Мы изучим Ваше обращение и дадим максимально понятный и информативный ответ на интересующий Вас вопрос
Безопасность
сделки
Мы произведем таможенное оформление Вашего груза за собственные деньги, Вы оплатите наши услуги при получении уже растаможенного товара
Груз в целости
и сохранности
Представители «ОМЕГА ТРЕЙД» проведут контроль качества готовой партии товара на фабрике, проконтролируют процесс погрузки в контейнер, будут присутствовать при таможенном досмотре, предоставят фотоотчет о проделанной работе
Точно в срок
Мы всегда называем реальные сроки выполнения поставленных задач и гарантируем выполнение этих задач точно в срок
Наши принципы: честность, ответственность, эффективность